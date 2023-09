Click day per Bonus Trasporti domenica 1

Bonus trasporti 2023, nuovoil 1 ottobre . A partire dalle ore 8 di domenica sarà possibile fare richiesta per usufruire dell'agevolazione rivolta a famiglie, studenti e lavoratori a basso reddito. Nella riunione del ...Bonus trasporti 2023, nuovoil 1 ottobre. A partire dalle ore 8 di domenica sarà possibile fare richiesta per usufruire dell'agevolazione rivolta a famiglie, studenti e lavoratori a basso reddito. Nella riunione del 25 ...

