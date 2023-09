Clermont vs PSG – probabili formazioni

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il, fanalino di coda della Ligue 1, andrà alla ricerca della prima vittoria stagionale quando il Paris Saint-Germain farà visita allo Stade Gabriel-Montpied sabato 30 settembre. Con un solo punto all’attivo, ilsi trova in fondo alla classifica, mentre il PSG è terzo dopo aver vinto tre delle ultime quattro partite. Il calcio di inizio divs PSG è previsto alle 17 Anteprima della partitavs PSG a che punto sono le due squadreLa stagione delè andata di male in peggio con la sconfitta per 2-1 contro il Le Havre lo scorso fine settimana, subendo due gol nei sette minuti iniziali per regalare ai padroni di casa un inizio ideale allo Stade Oceane, con Cheick Oumar Konate che ha rimediato un gol per i visitatori. I ...

Tra le 'big' vittorie decisamente alla portata per ilcontro il, per l'Inter contro la Salernitana e per l'Atletico Madrid contro il Cadice. In Francia esordio difficilissimo per Gattuso ...Non ha avvertito alcun disagio, è disponibile per domani - sabato a- dopo aver ricevuto cure tutta la settimana '. Enrique poi si sofferma sulle aspettative verso il prossimo match: ' ...

Le PSG s’y engouffre. D’autres clubs comme Manchester City ... le néo-Parisien pourrait avoir une autre possibilité de s’exprimer face à Clermont. Un club dans lequel il a failli être prêté, en ...Sulle condizioni di Kylian Mbappé: "Si è allenato oggi con la squadra, è a disposizione. Ha fatto delle terapie e delle sedute specifiche, ma è in grado di giocare. Per Nuno Mendes, dobbiamo stare ...