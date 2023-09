Clamoroso Nizza | un calciatore minaccia il suicidio su un ponte

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ilepisodio che sta vedendo protagonista undel, club militante in Ligue 1. I dettagli Momenti di grande paura in Francia secondo quanto riportato da RMC Sport. Alexis Beka Beka,del, sta attualmentendo di suicidarsi sul viadotto Magnan a circa 100 metri di altezza sull’autostrada A8. Le forze dell’ordine stanno attualmente conducendo le trattative, mentre è stato impegnato anche un gruppo di intervento per situazioni pericolose. Il, che ha annullato tutte le operazioni previste per la giornata, ha invece mandato il suo psicologo per negoziare.