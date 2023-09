“Citofonare Rai 2” | la terza stagione al via dal 1° ottobre

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 29 settembre 2023) Lo show della domenica mattina con Paola Perego e Simona Ventura torna e dura mezz’ora in più, in onda ogni domenica Il 1°Rai 2” riparte con la suaedizione: dopo il successo della scorsa, il programma di Paola Perego e Simona Ventura quest’anno dura mezz’ora in più: le due amiche della domenica partiranno infatti alle 10.30 e proseguiranno con la messa in onda fino alle 13:00. Per la prima puntata, una vera esplosione di simpatia con tutto il cast dell’ultimo film di Federico Moccia “Mamma qui Comando Io”, in studio Maurizio Mattioli, Corinne Clery, Simone Montedoro, Daniela Virgilio e anche il piccolo Alessio Di Domenicantonio (10 anni). Altra novità di questa edizione: Gene Gnocchi che sarà una presenza fissa in studio e accompagnerà Paola e Simona per tutta la puntata con ...