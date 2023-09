Cina | serve sempre più dialogo e cooperazione Soprattutto sui diritti umani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Come giustamente affermato da Romano Prodi, che si conferma uno dei politici italiani più lungimiranti degli ultimi quarant’anni, per giungere alla pace in Ucraina sarà necessario un accordo complessivo tra Stati Uniti e. Ciò peraltro sottintende l’accettazione piena, da parte statunitense, del nuovo ordine mondiale multipolare in fieri, che vede proprio nellauno dei principali pilastri. Tale ordine deve significare la liquidazione totale e definitiva del sistema di oppressione e sfruttamento coloniale di stampo occidentale che ha malgovernato il pianeta per oltre cinque secoli e ci lascia oggi in eredità fenomeni assolutamente negativi come per l’appunto le guerre, il cambiamento climatico e il degrado ambientale in genere, la povertà e miseria diffuse, lo strapotere della finanza parassitaria. Nell’ambito di tale nuovo ordine multipolare ...