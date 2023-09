Cimici invadono trasporti Parigi | ministro convoca riunione - Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023), 29 set. (Adnkronos) -sui sedili del treno o della metropolitana a, tante da denunciare una vera e propria invasione dei parassiti suinella capitale francese. Lo si vede dalle immagini condivise daini sui social e lo conferma il tweet di oggi deldeiClement Beaune, che annuncia di averto unaper affrontare l'emergenza. "La prossima settimana riunirò gli operatori deiper informali sulle azioni intraprese e per agire maggiormente a servizio dei viaggiatori. Per rassicurare e proteggere", ha affermato Beaune. Non è chiaro, fa notare l'emittente Bfmtv, quali saranno le azioni che il ministero deicompirà "al ...