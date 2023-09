Cimici invadono case e mezzi pubblici | allarme a Parigi | il governo costretto a intervenire

Leggi su europa.today

(Di venerdì 29 settembre 2023)ovunque, dai letti e i divani delle, fino ai sedili dei treni, degli autobus o della metropolitana. Un'invasione di parassiti in piena regola che ha come teatro la città di, in Francia. La situazione ormai è fuori controllo, come testimoniano i video e le immagini postate sui...