“Ciliegia di Lari | ok dell’Unione europea al marchio IGP

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ladiè “diIGP” ed è la IGP numero 16 della Toscana, 32esima DOP e IGP. L’iscrizione nel registro Comunitario è certificata nella Gazzetta Ufficiale. La Toscana si conferma la prima regione per numero di DOP e IGP per vino e cibo. È un traguardo atteso da tempo e che riempie di soddisfazione il presidente Eugenio Giani. “E’ un successo per le produzioni agroalimentari della Toscana e un riconoscimento meritatissimo per questa speciale qualità di frutto, il più atteso della primavera tra le nostre coltivazioni toscane e abbastanza precoce nel panorama nazionale. Questo riconoscimento si deve all’impegno dell’Associazione dei produttori delladi, che tra gli associati ha molte aziende guidate ...