Ciclismo | stagione finita per Luca Vergallito | caduta all’Agostoni e frattura della clavicola

(Di venerdì 29 settembre 2023) Termina nel peggiore dei modi la primada professionista di. L’azzurro, che grazie a Zwift è riuscito ad ottenere un contratto con l’Alpecin-Deceuninck, dovrà rinunciare alle ultime corse dell’anno per un infortunio. Impegnato ieri nella Coppa Agostoni, il 26enne lombardo è finito a terra ed ha riportato il classico infortunio dei ciclisti: la. Per l’azzurro c’era in programma la partecipazione al Giro dell’Emilia di domani, ma lo stop sarà lungo almeno un paio di mesi, dunque tornerà in gara direttamente nel 2024. Foto: Alpecin-Deceuninck

Il corridore piemontese ha all'attivo oltre venti successi in carriera ROMA - Inizia con il botto il ciclomercato del Team corratec-Selle Italia, ...

Ora è ufficiale: Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) non parteciperà alle ultime due corse del suo programma, ovvero il Circuit ...

... assessore al Marketing Territoriale - Anche questasarà caratterizzata da un percorso ... Alle ore 21, serata su Costante Girardengo e il mondo dellegato ad Albissola, con la ...Questa gara, molto sentita perché in Brianza, si colloca in una fase dellaabbastanza ... La Coppa Agostoni , per la cronaca, è tra le classiche delitaliano d'autunno e primo ...

Allo stand della Fondazione Molteni ci sono una risposta e un sorriso per tutti, parlando di ciclismo, di avventura, di epica e di amore per la bici.Sulmona, 29 settembre 2023 – Domani,Sabato 30 settembre, alle ore 18.30, nella terrazza del B&B Sei Stelle di Sulmona, ci sarà la presentazione dell’Asd Confetti Pelino Sulmona per la stagione 2023.