“Ciao mamma | questo è il mio nuovo numero” Ma è una truffa per svuotare i conti correnti

LA STORIA. Pensionata contattata da uno sconosciuto che ha finto di essere la figlia per chiedere un bonifico. «Da alcuni indizi ho capito che non ...

A Roma, per esempio, una mamma e una nonna hanno ricevuto sul proprio cellulare un messaggio che recitava: 'questo è il mio nuovo numero. Lo salvi e mi mandi un messaggio Whatsapp per favore'.

«Ciao papà ho rotto il telefono, Questo è il mio numero nuovo! Scrivimi su Whatsapp. Puoi cancellare il mio vecchio numero di telefono», con tutte le ...La nuova frontiera delle truffe online. Su Whatsapp, ad anziani e genitori, può arrivare un messaggio di questo tipo: “Ciao mamma questo è il mio nuovo numero. Lo salvi e mi mandi un messaggio Whatsap ...