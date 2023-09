“Ciao mamma | questo è il mio nuovo numero” | attenzione alla nuova truffa via SMS I consigli della Polizia Postale

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 29 settembre 2023) Laonline si sta rivelando un flagello persistente, soprattutto per i meno avvezzitecnologia come anziani e genitori. Recentemente, è stata segnalata una recrudescenza di truffe su WhatsApp che mirano specificamente a queste fasce demografiche, in particolare a Roma, sebbene il fenomeno sia diffuso in tutta l'Italia. L'articolo .