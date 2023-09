Choona | dal 29 settembre su Netflix

'Choona' arriva su Netflix Taxidrivers.it

Netflix: tutte le novità di settembre 2023 ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Choona è una serie comica drammatica su rapine in lingua hindi ... Monika Panwar e Niharika Lyra Dutt. Disponibile su Netflix dal 29 settembre 2023. Netflix è il servizio di intrattenimento in ...Revoir Paris è il film drammatico in uscita. La trama si concentra su Mia ( Virginie Efira ), interprete russa, e Vincent ( Grégoire Colin ): una sera, in un ristorante, lei si trova al centro di un ...