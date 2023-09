Chiedono a Daniele Dal Moro di andare di nuovo da Oriana Marzoli | ecco la sua risposta

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 29 settembre 2023)Dalcontinua a sentire la mancanza di, la fidanzata che attualmente si trova nella Casa del Gran Hermano Vip. “La mia testa è fuori, penso tutto il tempo a. Non posso stare tre mesi senza vedere il mio ragazzo”, ha svelato la venezuelana in lacrime.Dal... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.