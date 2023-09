Chiara Ferragni rientra da Parigi per un' emergenza | preoccupazione per Fedez

Fedez è stato ricoverato d'urgenza in ospedale , tanto che Chiara Ferragni è rientra ta a Milano da Parigi in tutta fretta. Cosa sta succedendo?

C’è Preoccupazione per Fedez , che da qualche giorno non si fa più vedere sui social. La moglie Chiara ha lasciato improvvisamente la Fashion Week di ...

Ore di apprensione per Fedez , pseudonimo di Federico Leonardo Lucia . A far scattare l'allarme è il rientro improvviso dall'estero della moglie, impegnata in questi giorni a Parigi per la settimana della moda. La celebre influencer e imprenditrice digitale ha condiviso ieri una foto tra le storie Instagram mano nella mano con ...Si trovava a Parigi per la settimana della moda quandoha annunciato su Instagram il rientro a Milano per un'emergenza in compagnia diBiasi , tra le sue più care amiche. Immediatamente era scattata la preoccupazione che il motivo ...

Chiara Ferragni torna da Parigi per un'emergenza familiare - People - Ansa.it Agenzia ANSA

Fedez ricoverato in ospedale. Chiara Ferragni anticipa il ritorno da Parigi Il Fatto Quotidiano

Ricominciano nuovamente le preoccupazioni, come se nulla fosse cambiato o evoluto. In tanti fan si stanno chiedendo se per il cantante Fedez non ci siano ...Secondo alcune indiscrezioni Fedez è stato ricoverato in ospedale d'urgenza e anche questa volta è nata la polemica sul web: "Vi devono radiare dall'albo" ...