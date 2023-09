Chiara Ferragni | preoccupazione dietro il rientro improvviso da Parigi | c’entra Fedez?

Chiara Ferragni ha condiviso una storia su Instagram in cui, insieme alla migliore amica Chiara Biasi prende un aereo per tornare a casa, a Milano , ...

Chiara Ferragni ha condiviso una storia su Instagram in cui, insieme alla migliore amica Chiara Biasi prende un aereo per tornare a casa, a Milano , ...

Ieri sera, che si trovava a Parigi per importanti impegni di lavoro, ha annullato le sfilate e i lavori serali ed è saltata su aereo diretta verso casa, a quanto pare per "un'...ha postato delle foto suggerendo quale sarà la giacca che spopolerà in autunno e inverno. L'influencer indossava dei semplici jeans a vita alta, una camicia bianca annodata in vita ed ...

Chiara Ferragni rientra da Parigi per un'emergenza, Mr Marra: Un abbraccio a Fedez Fanpage.it

Chiara Ferragni torna da Parigi all'improvviso per “un'emergenza”. C'entra Fedez IL GIORNO

Chiara Ferragni ha condiviso una storia su Instagram in cui, insieme alla migliore amica Chiara Biasi prende un aereo per tornare a casa, a Milano, dalla Paris Fashion Week. La didascalia ...Che cosa sta accadendo a Fedez e Chiara Ferragni La regina delle influencer è rientrata di corsa da Parigi a causa di un’emergenza, accompagnata ...