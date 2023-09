Chiara Ferragni lascia Parigi all’improvviso | paura per Fedez

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ore di apprensione per. Sembra che il rapper non stia vivendo giorni facili a causa di alcuni problemi di salute. Per questo motivo sarebbe sparito dai social network. Al momento nessuna comunicazione ufficiale a riguardo ma gli ultimi indiziti dalla mogliesembrano parlare chiaro. L’imprenditrice digitale, come raccontato su Instagram, è stata costretta are, dove si era recata per la Fashion Week, per rientrare a Milano “per un’emergenza”. Con lei una delle sue migliori amiche, nonché collega,Biasi. Nelle storie successive, la Ferry ha postato alcuni selfie con i suoi figli, Leone e Vittoria, e le emoji di cuori e mani che pregano. In più, a destare sospetti, pure lo strano saluto di ...

Leggi Anche Fedez , un anno dopo l'operazione: 'Controllo ok, è una bella giornata' Ma non sono solo questi i segnali che fanno temere che Fedez abbia ...

Fedez ha suscitato preoccupazione scomparendo dai social. Davide Marra, in una live su Twitch, ha chiesto un abbraccio per lui, senza fornire ...

Sono ore di apprensione per Fedez . Il rientro improvviso a Milano di Chiara Ferragni - che si trovava a Parigi per la settimana della moda - ha ...

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez , sarebbe ricoverato in ospedale a Milano. La notizia era iniziata ad essere sussurrata nella mattinata di ...

Ore d'ansia per Fedez . Il rapper, al secolo Federico Lucia, è in ospedale a Milano e la moglieha anticipato il suo rientro a da Parigi , dove si trovava per la Fashion Week , per stargli a fianco. La stessa imprenditrice e influencer ha comunicato sui social che avrebbe ...era a Parigi dove al momento è in corso la Fashion Week. Nelle storie sul suo profilo aveva pubblicato alcune foto che la ritraevano fare shopping e partecipare a una campagna ...

Chiara Ferragni torna da Parigi all'improvviso: «Un'emergenza». Fedez in ospedale Ipotesi operazione d'urgenz ilmessaggero.it

Chiara Ferragni rientra da Parigi per un’emergenza. Mr. Marra: “Un abbraccio a Fedez” la Repubblica

Ore di apprensione per Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia. A far scattare l’allarme è il rientro improvviso dall’estero della moglie Chiara Ferragni, impegnata in questi giorni a Parigi per ...Ricovero a quanto pare improvviso dato che Chiara Ferragni si trovava a Parigi per la fashion week ed è salita sul primo volo disponibile per rientrare a Milano. Molte agenzia stampa hanno battuto la ...