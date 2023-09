Chiara Ferragni lascia la Parigi Fashion Week | «Ritorno a Milano per un' emergenza» Cosa succede

(Di venerdì 29 settembre 2023)ha condiviso una storia su Instagram in cui, insieme alla migliore amicaBiasi prende un aereo per tornare a casa, a, dalla Paris. La didascalia è...

Chiara Ferragni non potrebbe mai rinunciare alla Milano Fashion Week e, per la sfilata di Prada , ha avuto buona compagnia al suo fianco: in posa c’è ...

Striscia la Notizia si occupa di Fedez e. Nella rubrica 'Spetteguless', Alessandro Siani e Vanessa Incontrada dedicano uno speciale alla coppia. Qualcosa infatti non torna su di loro. Nel mirino lo speciale Sanremo dell'...Stesso brand per: a Parigi l'influencer "s'incravatta" per un evento al Louvre. Da Dior Deva Cassel è elegante e sensuale al tempo stesso: per lei maglione fuzzy, longuette, ...

Chiara Ferragni torna da Parigi all'improvviso per “un'emergenza”. C'entra Fedez IL GIORNO

Renzi: "Giorgia Meloni influencer migliore di Chiara Ferragni" Adnkronos

Con alcune stories su Instagram l’imprenditrice digitale ha mostrato il suo rientro in fretta e furia a Milano. E intanto un amico del rapper dice in una live di “mandare un abbraccio a Federico”. Fan ...Le aragoste, i dettagli anatomici, le serrature e tutte le icone di Schiaparelli si mescolano con tessuti gessati, denim e drappeggi sulla passerella Primavera/Estate 2024 alla Paris Fashion Week ...