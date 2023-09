Chi sostiene un governo tecnico? | Meloni | schiaffo alla sinistra delle trame di palazzo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Giorgianon le manda a direche si augura unvisto che i valori dello spread sono in crescita (in realtà sono già calati). "Ilda chi dovrebbe essere sostenuto, da quelli del superbonus?", si chiede la premier a margine dei lavori del Med9 a Malta. "È lì che vedo un problema per i conti pubblici italiani", affonda la presidente del Consiglio, "non in chi le poche risorse che ha le spende per metterli nei redditi più bassi senza lasciare voragini per chi viene dopo". E ancora, aggiunge la: "Questa preoccupazione (per lo spread, ndr) la vedo soprattutto nei desideri di chi immagina che undemocraticamente eletto che sta facendo il suo lavoro, che ha stabilità e una ...