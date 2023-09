(Di venerdì 29 settembre 2023) Il generale dai capelli grigi reduce di tutte le guerre della Russia L’ex capo di stato maggiore dellaAndrey “Sedoy” (capelli grigi), colonnello in pensione, è un veterano dell’Afghanistan e delle due guerre in Cecenia, oltre che, una volta inquadrato nella, della Siria e dell’. Integrato nell’organigramma del ministero della Difesa dallo scorso luglio, dopo che si era rifiutato di seguire Evgheny Prigozhin nell’ammutinamento di giugno e aveva offerto la sua lealtà ai vertici della difesa,coordinerà ora l’attività dei gruppi di volontari in. Due volte insignito dell’ordine della stella rossa per il suo servizio in Afghanistan. Per due volte dell’ordine per il coraggio e di una medaglia dell’ordine al merito per la Patria, per il suo ...

Prima dell'incidente aereo in cui è morto Prigozhin il 23 agosto, Dmitri Utkin - al cui nome veniva associatoin passato, e insieme a cui era al ricevimento del Cremlino del dicembre del 2016 ...è il colonnello Andrej. Putin aveva già pensato di sostituire Prigozhin con. Il colonnello non è un volto nuovo per la Wagner . Il 61enne, infatti, ha già lavorato per ...

Chi è Troshev, l'uomo che guiderà la Wagner in Ucraina TheSoundcheck

Putin ingaggia Troshev, l'ex fedele di Prigozhin: chi è Capelli grigi, l'ex colonnello pluripremiato ilmessaggero.it

A poco più di un mese dalla morte del leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato uno degli ex comandanti del nucleo, Andrei Troshev. All’incontro avr ...Decorato per il coraggio mostrato in Afghanistan e in Cecenia ma congedato dall'esercito regolare per problemi di alcolismo, è stato scelto da Vladimir Putin per addestrare unità di volontari ...