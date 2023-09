Chelsea | Pochettino assicura | “Siamo già al lavoro per il mercato di gennaio”

(Di venerdì 29 settembre 2023) Mauricio, tecnico del, ha toccato diversi temi in conferenza stampa, tra cui il calcio: “già alper la prossima finestra di. Allo stesso tempo stiamo anche lavorando per recuperare i nostri giocatori, a partire da Nkunku, che sicuramente ci darà molta più solidità oltre che gol segnati“. Chissà che nel taccuino dei Blues non possa esserci anche il nome di Victor Osimhen, il cui rapporto con il Napoli non si può dire che sia ai massimi storici.però non ha fatto nomi, anche se ilsembra essere uno dei pochi club (insieme a quelli arabi) disposto a staccare un lauto assegno perrsi le prestazioni del forte attaccante nigeriano. SportFace.

"Non siamo efficaci sotto porta, è quello il problema" LONDRA (INGHILTERRA) - "Stiamo giocando bene, ma non siamo efficaci sotto porta e il problema ...

"Non siamo efficaci sotto porta, è quello il problema" LONDRA (INGHILTERRA) - "Stiamo giocando bene, ma non siamo efficaci sotto porta e il ...

L'allenatore è deluso per la sconfitta ma nutre speranze per il futuro: "Siamo in un percorso di crescita..."

Robert Sanchez , portiere del Chelsea arrivato in estate dal Brighton, ha affermato che Mauricio Pochettino ha molta fiducia in lui che ha voluto...

Mauricio'avvisa' il Napoli in polemica con il suo bomber Victor Osimhen, per il quale, se certe '... I nomi dei possibili acquirenti che circolano sono quelli die Al Hilal, intanto ...... Mauricio, oggi allenatore del, ha la strana abitudine di conservare nel suo ufficio una grande scatola di limoni. The Athletic spiega il perché: 'Ne tiene una grande ...

Chelsea, Pochettino: «Contro il Brighton buona risposta da parte della squadra» Calcio News 24

Chelsea, Pochettino: “Proprietà delusa, ma è un percorso di crescita” ItaSportPress

"Però stiamo anche lavorando - ha aggiunto Pochettino - per il recupero dei giocatori infortunati, come Nkunku che ci aiuterà a segnare più gol e a essere più solidi". Il tecnico del Chelsea ha poi ...(ANSA) - ROMA, 29 SET - Mauricio Pochettino 'avvisa' il Napoli in polemica con il suo ... I nomi dei possibili acquirenti che circolano sono quelli di Chelsea e Al Hilal, intanto oggi, parlando in ...