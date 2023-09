CdS – chi potrebbe arrivare dal mercato degli svincolati

(Di venerdì 29 settembre 2023) 2023-09-26 15:36:05Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS: Il Napoli sonda ildopo il doppio infortunio in difesa. Al momento è una semplice idea quella di valutare centrali liberi dato che Juan Jesus tornerà dopo la sosta e Rrahmanifarcela per il Real Madrid. L’emergenza in difesa ha acceso i riflettori sul reparto arretrato dove ora sta trovando spazio Natan, all’esordio da titolare a Bologna. Chi sono i centrali al momento liberi e con curriculum coerente con le ambizioni del Napoli? Una vecchia conoscenza del calcio italiano Giramondo, Sokratis Papastathopoulos, anni 35, ha vestito in Italia le maglie di Genoa e Milan. Ha concluso la sua esperienza all’Olympiakos con 42 presenze in campionato, è fermo a zero, pronto per ...

multe più salate, che raddoppiano per le soste selvagge e che aumentano ancora di più per chiusa il telefonino mentre è alla guida. Il Nuovo ...

Berardi sarà il principale spauracchio per l’Inter domani contro il Sassuolo . L’attaccante, che avrebbe potuto non giocare questa partita, contro i ...

La Salernitana ha perso ieri sera sul campo dell’Empoli per 1-0. Campani senza vittorie in questo avvio di stagione. Sabato c’è l’Inter all’Arechi. ...

...armati legittimi riguardano quelli messi in atto dasubisce una aggressione reale, non semplicemente supposta o minacciata (la difesa preventiva non è ammessa), e quelli autorizzati dal...Questo " evidenzia il Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Reggio Calabria - al fine di agevolare fattivamenteopera nel settore; di favorire l'accesso al lavoro delle lavoratrici autonome;...

Da multe a droga, il nuovo codice della strada - Norme e Istituzioni ... Agenzia ANSA

Codice della strada: nuove regole per i neopatentati, autovelox e uso del cellulare Il Sole 24 ORE

Sta per completarsi un’altra lunghissima stagione per il settore assoluto, e come da prassi quasi lo si farà con le finali del campionato Italiano di società under 23. Due finali, la Oro di Modena che ...Tantissime insufficienze per l'Inter dopo il ko con il Sassuolo nell'amara serata del Meazza. Ecco le pagelle del Corriere dello Sport: Inzaghi (all.) 5,5 L’undici ...