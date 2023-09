Cautano | il 3 e 4 ottobre irregolarità nel servizio idrico

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGesesa comunica che il 3 e il 4, nell’ambito dei finanziamenti da parte della Regione Campania, saranno effettuati lavori per la messa in esercizio dei tratti di rete sostituiti e gli allacciamenti all’utenza nel Comune di; pertanto, si potranno verificarenell’erogazione idrica, quali bassa pressione e/o mancanza d’acqua dalle ore 9:00 alle ore 18:00 nella frazione di Cacciano e nelle seguenti strade: Via Saverio Zarrelli Via Luciarco Viale Principe Umberto Via Loreto Via Dante Alighieri Via Coste Via Vigne Via Mulino delle Esche L’azienda ricorda che al termine dei lavori potrebbero verificarsi sporadici fenomeni di turbolenze ed eventuali fenomeni di torbidità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.