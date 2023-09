(Di venerdì 29 settembre 2023) Dopo aver rimediato una lesione muscolare, Alessandro Livieri dovrà restare fermo per qualche settimana, chiamando all'attenzione uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione in Serie D:

In Sicilia è allarme eruzioni. La protezione civile ha fatto scatta re l' allarme relativo all' Etna ed alla sua attività. Il vulcano infatti desta ...

È ancora Pro Recco contro tutti - più che mai - nell'A - 1 chedomenica, eccezionalmente non ... DONNE L'A - 1 femminile dovrebbe svilupparsi col duello tra l'Orizzonte(quattro titoli ...Ma ho già detto troppo, quil'allarme spoiler". L'attrice racconta anche delle nuove donne ... Sono stata atre mesi per le riprese e sono stati un amore. Loro e il regista, Francesco ...

Catania, scatta il momento di Klavs Bethers: il dato che fa ben sperare ItaSportPress

Calcio a 5, scatta oggi la Serie A: per la Meta Catania esordio in ... Catania News

Rifinitura e convocazioni. La Meta Catania è pronta per l’esordio di oggi al PalaCatania. Alle ore 20,30 con il grande pubblico rossazzurro, ingresso gratuito per gli appassionati, la formazione di ...Dopo aver rimediato una lesione muscolare, Alessandro Livieri dovrà restare fermo per qualche settimana, chiamando all'attenzione uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione in Serie D: Klavs Be ...