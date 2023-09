Catania-Messina | agli abbonati il diritto di prelazione per l’acquisto dei biglietti

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 29 settembre 2023) L’Ufficio Stampa delFC, comunica che glialle gare interne delnell’attuale campionato Serie C 2023/24 potranno esercitare undiperdel biglietto valido per assistere al match, valevole per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C e in programma mercoledì 4 ottobre alle ore 20.45. Dalle ore 14.00 di oggi venerdì 29 settembre alle ore 23.59 di lunedì 2 ottobre, la vendita dei tandi sarà aperta esclusivamente per gli, che avranno la possibilità di procedere alconfermando il posto. Successivamente, avrà inizio la fase di vendita libera. In attesa delle disposizioni delle Autorità competenti, non ...