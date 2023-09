Castelfiorentino | 35enne uccisa sul marciapiede davanti casa | si cerca il marito

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 29 settembre 2023) Sono ancora in corso le ricerche deldi Klodiana Vefa, la donna di origine albanese di 35 anniieri sera in strada a, in provincia di Firenze. L’uomo - Alfred Vefa, anche lui di origine albanese - risulta irreperibile da ieri sera e, secondo quanto è emerso, sarebbe ormai considerato in fuga. Aperto un fascicolo per omicidio volontario. Nelle ricerche è impegnato anche un elicottero. Da quanto si apprende, le ricerche sono estese a tutta la provincia di Firenze: l'uomo non avrebbe con sè nè denaro nè documenti e si sarebbe allontanato a bordo della sua Golf grigia. Gli inquirenti ritengono sia ancora in possesso della pistola: l'arma non è stata ritrovata.