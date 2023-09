Cassonetti incendiati a Napoli | anche auto in fiamme

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAtresono stati, circa un’ora, fa in vico del vasto a Chiaia: l’incendio si è propagatoad un’vettura parcheggiata poco distante. I danni alla vettura sono stati lievi e limitati alla parte anteriore. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di. Indagini in corso per comprendere dinamica e matrice evento. Non si esclude un atto di vandalismo. Non ci sono feriti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.