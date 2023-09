Antonio Cassano , ex attacante anche del Milan , ha parla to dei rossoneri e di Stefano Pioli . Ecco la sua opinione sul derby contro l'Inter

"Allegri e la Juventus super bocciati in assoluto". Antoniostronca la Juventus e in particolare l'allenatore Massimiliano Allegri nelle sue pagelle su ... Stefano: "Non ha amici, è una ..."Allegri e la Juventus super bocciati in assoluto". Antoniostronca la Juventus e in particolare l'allenatore Massimiliano Allegri nelle sue pagelle su ... Stefano: "Non ha amici, è una ...

Cassano: “Pioli Si parla poco di lui perché non un leccac**o” Pianeta Milan

Cassano: «Pioli dice la verità, se Allegri arriva secondo ha le valigie pronte per Livorno» Juventus News 24

Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex calciatore, Antonio Cassano, esprime la propria opinione in merito alla prima battuta d'arresto dell'Inter in campionato e conferma la propria fiducia in Simone Inzaghi.Direttamente sul proprio account Instagram, Antonio Cassano ha elogiato così il centrocampista del Sassuolo Daniel Boloca, autore di due grandi prestazioni contro Juventus ...