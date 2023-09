(Di venerdì 29 settembre 2023) Il procedimentoattualmente pendente a Roma per la tragica morte di Giuliopotrà andare avanti in assenza degli imputati,... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...vera e propria ingestibile invasione del continente) può l'Unione europea disinteressarsi del, ... Riprende il processoPerché la decadenza dell'Europa Ritiene che ci si possa difendere con ...A tutte le organizzazioni incluse nel173 è stato vietato viaggiare e i loro beni sono stati congelati. Io non posso uscire dal Paese.

Caso Regeni, la Consulta sblocca il processo: gli 007 egiziani a giudizio. La famiglia: “Avevamo ragione, rip… La Stampa

Caso Regeni No, non si sostituisce la diplomazia con la giustizia penale Il Foglio

Il giovane ucciso in Egitto ha pagato con la vita il generoso desiderio di vedere affermati i diritti al cospetto di un'oppressione autoritaria: negare oggi, in suo nome, un fondamentale principio di ..." La prima cosa che viene da dire insieme a “finalmente” e’ “grazie”! Grazie a chi ha sostenuto la nostra tenacia, a chi non si è fatto confondere ne’ scoraggiare in questi lunghi 92 mesi. A chi, insi ...