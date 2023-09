Caso Osimhen | Chirico | 'Stupisce che Gravina si faccia certe domande | per la Juve c'è stato un trattamento opposto'

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ahia. Sto per addentrarmi in un territorio minato e ad altissimo rischio, in quanto mi accingo a commentare le tante (e discutibili) dichiarazioni...

Cominciamo dall'operazione(acquisto per soldi + 1 portiere + 3 ragazzini mai andati al Lille) , tornata al centro delle cronache per il recente avvio di un'inchiesta da parte della Procura ...Si è trattato, sembrerebbe, di unisolato; tuttavia 5 goal presi in un derby sono qualcosa di ... non solo sul prato verde (begasu tutte), e nervosismi che dovranno al più presto ...

Caso Osimhen, Schwoch: 'Non so se avete notato cosa ha fatto dopo il gol' AreaNapoli.it

Il caso Osimhen ha sicuramente rubato la scena negli ultimi giorni in casa Napoli. Il centravanti, comunque a segno nella gara vinta mercoledì contro l’Udinese al Maradona, non ha ancora digerito l’ep ...Ovviamente, senza offendere nessuno. E infatti mi limiterò ad un commento asettico. Cominciamo dall’operazione Osimhen (acquisto per soldi + 1 portiere + 3 ragazzini mai andati al Lille) , tornata al ...