Caso Osimhen | Cassano senza freni | durissimo attacco a De Laurentiis

In Nigeria da giorni non si parla che del caso Victor Osimhen coi video apparsi e poi rimossi da Tik Tok che hanno fatto infuriare il bomber del ...

Il Caso Osimhen ha scatenato un polverone, scatenando la reazione di diversi addetti ai lavori. In giornata è arriva to il pensiero di un ...

Il Caso Osimhen sembrava chiuso, ma in Nigeria è scoppiato un Caso diplomatico. Le parole forti del Ministro dello Sport Nigeria no sulla ...

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Lecce - Napoli , con l’agente del calciatore giallorosso che non ha perso occasione per infiammare il match. Si ...

, Ministro dello Sport nigeriano - Ilche per giorni ha tenuto banco in casa Napoli riguardante il video su TikTok con protagonista Victor, è rimbalzato anche in tutto il ...La sconfitta con la Lazio e i pari con Genoa e Bologna vanno dimenticati, così come l'ormai apparentemente rientrato, che guiderà ancora l'attacco partenopeo. Lecce - Napoli, le ...

Caso Osimhen, interviene il ministro nigeriano: "Niente discriminazioni, merita rispetto" La Gazzetta dello Sport

Napoli, il caso Osimhen è solo l’ultima dimostrazione di una gestione a volte dilettantesca di un top… Il Fatto Quotidiano

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Vives, ex centrocampista del Lecce (tra le altre) ...Victor Osimhen lascerà il Napoli nella sessione di mercato di gennaio: arriva la conferma, i tifosi sono increduli.