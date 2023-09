Come riportato da SportMediaset, il Barcellona è stato accusato di corruzione per il caso Negreira . Ecco i rischi

Carlo Ancelotti , tecnico del Real Madrid , si è espresso in merito alle accuse di corruzione a carico del Barcellona in occasione del cosiddetto ...

Carlo Ancelotti , tecnico del Real Madrid, si è espresso in merito alle accuse di corruzione a carico del Barcellona in occasione del cosiddetto '': ' Personalmente il tema mi preoccupa , così come tutto il mondo del calcio vista la serietà della questione. Non ci resta che lasciar lavorare la giustizia e aspettare che faccia il ...Tiene banco in Spagna il, l'ex vicepresidente degli arbitri alle cui società il Barcellona ha corrisposto 7,3 milioni di euro tra il 2001 e il 2018. Sulla questione si è espresso il tecnico del Real Madrid ...

Caso Negreira, il Barcellona accusato di corruzione - Sportmediaset Sport Mediaset

Barcellona accusato di corruzione per il caso Negreira: cosa succede ora Corriere della Sera

A ogni post che compare sui social del Napoli, dopo il caso legato a Victor Osimhen, c'è l'invasione di utenti di Lagos che scrive #RespectVictor.Caso Negreira, parla Ancelotti: "Preoccupato, è una cosa seria e va risolta". Le parole del tecnico del Real Madrid ...