Carlo Galli | Non c’è autunno caldo perché agli italiani la politica non interessa più”

(Di venerdì 29 settembre 2023) Intervista con il politologo: “Partiti e sindacati non sono in grado di invertire le dinamiche economiche che impoveriscono e precarizzano, quindi non riempiono più le piazze. Vincono sempre i partiti antisistema, ma li votano come uno sfogo. E adesso subentra il disinteresse”