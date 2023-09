Caressa | “Dov’è finito il DNA Juve? Giuntoli in ombra | si sente poco”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il giornalista di Sky Sport, Fabio, critica il rendimento dellantus di Allegri e l’assenza dell’identità bianconera. Nelle sue recenti dichiarazioni, Fabio, noto giornalista, opinionista e telecronista di Sky Sport, ha espresso preoccupazione per l’attuale stato dellantus sotto la guida di Massimiliano Allegri.ha affermato che la squadra non sembra più avere il caratteristico “DNA bianconero” e ha attribuito questa mancanza alla partenza di Agnelli, sottolineando quanto sia difficile crescere senza le proprie radici. “Nelladi oggi non vedo più il bianconero nelle vene: senza Agnelli, qualcosa è venuto meno. Se non hai la tua radice, è difficile crescere. Manca il DNA. La vera, secondo me, non avrebbe ...