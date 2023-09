Capaccio Scalo | tenta di rubare un’auto | arrestato 59enne

(Di venerdì 29 settembre 2023) La sera del 28 settembre, Carabinieri della Stazione dihanno, nella flagranza unPakistano per il reato di rapina impropria in quanto, il predetto è stato individuato nel mentre si introduceva all’interno di auto in sosta con il motore acceso con l’intento di appropriarsene mentre il proprietario si era temporaneamente allontanato; non riuscendovi nell’intento ha cercato di guadagnare la fuga minacciando il predetto proprietario del veicolo con un bastone. Segui ZON.IT su Google News.

I carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo , nei giorni scorsi, hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, G. I. e G. V., per tentato ...

Sul posto immediato l'arrivo dei soccorsi della Croce Rossa die l'elisoccorso del 118. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sconvolto l'operaio presente sul mezzo con lui,...Sono rimasti feriti due giovani fidanzati di Eboli e un ragazzo diPaestum, trasportati in codice rosso, dalle ambulanze della Croce Rossa died Agropoli, agli ospedali 'Ruggi'...

Inaugurato un parco giochi inclusivo e intergenerazionale a Capaccio Scalo aSalerno

Capaccio Paestum, tenta di rubare un'auto: scoperto e arrestato la Città di Salerno

Tenta di rapinare un'auto in sosta mentre il proprietario si allontana: un 59enne è stato arrestati dai carabinieri a Capaccio Scalo ...La sera del 28 settembre, Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo hanno arrestato, nella flagranza, Bet El Chagor, 59enne Pakistano, per li reato di rapina impropria in quanto, il predetto è ...