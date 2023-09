Campi flegrei | Riunioni in Regione e a Roma | Verso provvedimento con procedure semplificate

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 29 settembre 2023), il Sindaco Manzoni: Abbiamo lavorato per stabilire tempi, modalità e risorse per mettere in atto per la prima volta un piano di mitigazione del rischio sismico. Si è svolta ieri presso la sala Emercom dellaCampania una riunione alla quale hanno preso parte il sindaco del Comune di Pozzuoli, Luigi Manzoni con i suoi tecnici e il consulente Roberto Castelluccio, docente di Architettura Tecnica al Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell’Università Federico II di Napoli, i referenti del Dipartimento Nazionale di Protezione civile, dell’INGV-Osservatorio Vesuviano, del CNR ICAG e il direttore generale della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo per finalizzare le attività e definire la microzonazione sismica di terzo livello. Lo ha diffuso una ...