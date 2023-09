Campi Flegrei | il governo valuta un piano di evacuazione

(Di venerdì 29 settembre 2023) Per la zona dei, interessata nelle ultime settimane da un’intensa attività bradisismica, ilstando undida attuare in caso di emergenza. “Stiamo anche pensando ad undi– ha confermato il ministro della Protezione Civile e Difesa del mare, Nello Musumeci -, tenuto conto del reticolo stradale di un’area di mezzo milione di abitanti fortemente antropizzata”. Musumeci: “La popolazione deve avere la consapevolezza di vivere su un territorio a rischio” “Questi interventi andavano fatto 30, 40 anni fa ma è inutile piangere sul latte versato, dobbiamo metterci subito all’opera”, ha aggiunto l’esponente del. “Si lavora poi anche per capire di fronte a quale patrimonio ...

Campi Flegrei , il governo scende in campo : svelato il piano da parte del ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci Sono stati giorni intensi ...

«Abbiamo deciso di fare, in via sperimentale, un’esercitazione in relazione al piano di evacuazione». Ad annunciarlo nei suo consueto appuntamento ...

Per la zona deiil governo "sta pensando a un piano di evacuazione, tenuto conto del reticolo stradale di un'area di mezzo milione di abitanti fortemente antropizzata". Ad annunciarlo è il presidente ..."In questo momento non ci sono collegamenti ufficiali da parte dell'Ingv tra il bradisismo e la possibile eruzione dei". Lo afferma Italo Giulivo, direttore generale della Protezione civile della Campania. Il Piano di emergenza che esiste su Pozzuoli e su aree vicine al Comune riguarda l'eruzione, non il ...

Manfredi: "Credo che la necessità sia di mantenere alta l'attenzione ma siamo molto lontani dall'evacuazione dei Campi Flegrei".