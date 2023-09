Campi Flegrei | il governo | ' Studiamo un piano di evacuazione per mezzo milione di persone'

Campi flegrei , il Sindaco Manzoni: Abbiamo lavorato per stabilire tempi, modalità e risorse per mettere in atto per la prima volta un piano di ...

Terremoto, cosa sono e come si sono formati i Campi Flegrei

Il continuo sciame sismico che da mesi pervade ipreoccupa i vulcanologi, che non escludono a priori il rischio di eruzioni. Anche il governo Meloni sta pensando a un piano di evacuazione per il circa mezzo milione di abitanti della ...commenta Per la zona deiil governo 'sta pensando a un piano di evacuazione, tenuto conto del reticolo stradale di un'area di mezzo milione di abitanti fortemente antropizzata'. Lo ha spiegato il ministro della ...

Campi Flegrei, Musumeci: "Pensiamo anche a un piano di evacuazione" TGCOM

(ANSA) - ROME, SEP 29 - Civil Protection and Sea Policy Minister Nello Musumeci said Friday that an evacuation plan was being drafted for the Campi Flegrei (Phlegraean Fields), a volcanic area near ...MILANO - Per la zona dei Campi Flegrei "stiamo anche pensando ad un piano di evacuazione, tenuto conto del reticolo stradale di un'area di mezzo milione di abitanti fortemente antropizzata". A dirlo ...