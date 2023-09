Campi Flegrei | De Luca Pd | ' Il governo sblocchi i fondi | sono le uniche risorse che abbiamo'

sarà la sirena 'via tutti' per ivista l'attuale attività sismica... sarà la sirena 'via tutti' per le prossime eventuali alluvioni, visti anche i pochissimi interventi preventivi posti ...La Regione Campania si mobilità per quanto sta accadendo ai, interessati da mesi da uno sciame sismico che aumenta d'intensità. Vincenzo De Luca, governatore della regione, ha parlato di esercitazioni d'evacuazione che si terranno nei prossimi ...

«In questo momento non ci sono collegamenti ufficiali da parte dell'Ingv tra il bradisismo e la possibile eruzione dei Campi Flegrei». Lo afferma Italo Giulivo, direttore generale della Protezione ...«Abbiamo avuto in questi giorni riunioni con i responsabili della Protezione Civile, sapendo ovviamente che noi interveniamo a valle, la prima responsabilità è dei Comuni ...