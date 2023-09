Campi Flegrei | De Luca | “In programma esercitazione di evacuazione”

(Di venerdì 29 settembre 2023) Per la zona deiil governo “sta pensando a un piano di, tenuto conto del reticolo stradale di un’area di mezzo milione di abitanti fortemente antropizzata”. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De. UrgeDe, attraverso le pagine del Corriere del Mezzogiorno, ha dichiarato: “Abbiamo già deciso di fare, ovviamente in via sperimentale, un’in relazione al piano di. Ovviamente non potremo evacuare tutti gli abitanti delle zone interessate ma potremo fare un’limitata a poche centinaia di persone per verificare un po’ la funzionalità del piano diin caso di emergenza” Nel corso del consueto ...

"In questo momento non ci sono collegamenti ufficiali da parte dell'Ingv tra il bradisismo e la possibile eruzione dei". Lo afferma Italo Giulivo, direttore generale della Protezione civile della Campania. Il Piano di emergenza che esiste su Pozzuoli e su aree vicine al Comune riguarda l'eruzione, non il ...NAPOLI - 'La cosa incredibile è che le uniche risorse per dare una mano ai Comuni per le strade e per i ponti sono le risorse del Fondo sviluppo e coesione, che sono dei fondi bloccati da un anno dal ...

