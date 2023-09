Campania | 16 appuntamenti di pulizia ambientale nel weekend

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLiberare l’Italia da 200mila chilogrammi di plastica e rifiuti grazie ad un’onda blu di oltre 15mila volontari che entreranno in azione in 246disu tutto il territorio nazionale. È l’obiettivo dell’evento nazionale “Sea & Rivers” organizzato da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. Come confermano oramai diversi rapporti e ricerche scientifiche, nel 2050 ci sarà più plastica che pesci nei mari: un problema sia per il Pianeta sia per la salute dell’uomo, con tracce di nanoplastiche ritrovate nel latte materno, nel sangue, nei tessuti e nelle vie respiratorie. Eppure, sempre secondo gli scienziati, basterebbe migliorare la gestione dei corsi d’acqua per ridurre drasticamente l’inquinamento, ...