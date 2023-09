Campagna vaccinale Covid 2023-2024 | la Regione Lazio accoglie richieste dello Smi

(Di venerdì 29 settembre 2023) La segreteria regionale deldel Sindacato Medici Italiani (SMI) si è battuta per valorizzare l’impegno professionale dei medici di medicina generale nellaRoma – «A seguito di brevissimo confronto esclusivamente on line, stante la necessità di garantire l’inizio dellaed idonee condizioni professionali per l’adesione dei medici di medicina generale (mmg), abbiamo con soddisfazione registrato cheha accolto ledel SMI, di piena valorizzazione dell’ impegno professionale dei mmg in questa difficile. Approvata la nostra richiesta di piena valorizzazione delle vaccinazioni domiciliari e dell’ impegno ...

VERSO L’INVERNO. Interessati 370mila bergamaschi, in primis over 80 e fragili. Bombana (Bg Est): «Tamponi di screening per monitoraggio ...

Per tutta la durata della, sarà attivo il numero verde dedicato ai cittadini 800.894.545 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 per prenotazioni e informazioni. Commenti FBVACCINAZIONI Dall'inizio dellasono state somministrate in Piemonte 10.89 8 . 6 99 dosi, di cui 3.346. 7 8 4 come seconde, 2.965. 3 91 come terze, 81 7. 1 41 come quarte, 1 6 2. 1 ...

CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE 2023/2024: PREVIENI L'INFLUENZA, PRENOTA LA VACCINAZIONE ATS Brescia

LECCO – La campagna antinfluenzale prende avvio domenica 1° ottobre con una giornata dedicata proprio alla vaccinazione antinfluenzale in tutta la Lombardia. Le prenotazioni per la giornata del 1° ...«La vaccinazione - spiega l’Asst - rappresenta per tutti un fondamentale strumento di prevenzione contro il virus influenzale, tuttavia in questa prima fase della campagna avranno priorità le seguenti ...