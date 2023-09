Camion - Middle East Trucking Route | il ritorno della leggenda - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 29 settembre 2023) La Ford ha sempre prodottoed è stata presente sul mercato europeo dal Dopoguerra fino all'inizio degli anni 80, per poi tornarvi, dal 2018, con il nuovo F-Max per trasporti sulle lunghe distanze. Le rotte internazionali erano il pane anche dell'antenato dell'F-Max, il Transcontinental, costruito dal 1978 e protagonista di un breve ma importante capitolostoria del trasporto. Abbiamo fatto incontrare F-Max e Transcontinental per percorrere con loro il tratto italiano - dal Monte Bianco a Trieste -ria rotta che univa l'Europa Occidentale con il Medio e l'Estremo Oriente. Il traffico sullasi sviluppò fra gli anni 70 e 80 per opera di aziende specializzate che utilizzavano...