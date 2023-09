Calendario scolastico | otto paesi in Europa iniziano le lezioni ad agosto A Malta a fine settembre Tutte le date aggiornate

Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori , sembra aver trovato la panacea per i mali dell'Italia: ridurre i tre mesi di vacanze estive nella scuola ...

La gestione dei figli durante la pausa estiva è diventata una questione sempre più spinosa per le famiglie italiane. Mandare i bambini ai centri ...

La gestione dei figli durante la pausa estiva è diventata una questione sempre più spinosa per le famiglie italiane. Mandare i bambini ai centri ...

Come è noto l'Italia si distingue per avere una delle pause estive più lunghe. Ma cosa significa questo per genitori e studenti? L'articolo Perché ...