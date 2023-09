Calenda all’attacco | nel mirino John Elkann e Landini

Leggi su notizie

(Di venerdì 29 settembre 2023) Carloin un’intervista a ‘Libero’ ha duramente attaccatoe Maurizio. Ecco le parole del leader di Azione. Carlocontro. In un’intervista Libero il leader di Azione ha duramente attaccato il numero uno di Fca e il segretario della Cgil precisando che sono stati loro due a mettere in difficoltà il settore automobilistico.attacca duramenteed– Notizie.com – © Ansa“I dati parlano chiaro – ha detto– l’automotive in Italia è totalmente consumato non per la transizione all’elettrico, ma perché il gruppo Fiat ha deciso di uscire dal settore nell’indifferenza generalizzata e per farlo ha complicato Repubblica. ...