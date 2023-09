Calcio | ufficiale Papu Gomez al Monza | contratto fino al 2024

(Di venerdì 29 settembre 2023)con ilal 20 giugnoper Alejandro '. L'attaccante argentino, 35 anni, arriva in Brianza da svincolato portando in dote 315 presenze e 66 gol in Serie A. Vincitore ...

Contratto con il Monza fino al 20 giugno 2024 per Alejandro 'Papu' Gomez. L'attaccante argentino, 35 anni, arriva in Brianza da svincolato portando in dote 315 presenze e 66 gol in Serie A. Vincitore ...Alejandro Gomez è un nuovo giocatore del Monza. L'attaccante argentino ha firmato un contratto con i biancorossi fino al 30 giugno 2024. Nato a Buenos Aires il 15 febbraio 1988, cresce nell'Arsenal de ...

