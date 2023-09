Calcio | shock a Nizza! Alexis Beka Beka minaccia il suicidio da un viadotto alto 100 metri

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ilfrancese, e quello europeo, sono sottoe decisamente in apprensione. Secondo quanto riportato dai media transalpini, infatti, un calciatore del Nizza (club che milita nella Ligue 1) sarebbe salito su un altissimovicino alla città della Costa Azzurra e starebbendo il. Secondo le prime, parzialissime, ricostruzioni, si tratterebbe di, centrocampista francese classe 2001, che avrebbe scelto unquasi 100perre di togliersi la vita. In questo momento la zona è bloccata e sono in corso le operazioni di salvataggio da parte di polizia, vigili del fuoco e psicologo del ...

Momenti di terrore e di apprensione quelli che si stanno vivendo in queste ore a Nizza dove un calciatore del club starebbe minacciando di suicidarsi . Come riportato da BFM Nice Côte d'Azur e France ...

Secondo RMC Sports, un calciatore del Nizza è sul bordo del ponte Magnan e minaccia il suicidio. Intervenuto lo psicologo del club.