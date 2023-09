Calcio | Serie A Pairetto arbitra Lecce-Napoli | Milan-Lazio a Massa

Cinque attaccanti da schierare per il 7° turno di Serie A: è quasi ora di scegliere i titolari del Fantacalcio . Ecco alcuni consigli utili Dopo aver ...

Un turno infrasettimanale scoppiettante è stato riposto in archivio da meno di 24 ore, ma è già tempo di concentrare tutte le attenzioni in vista ...

Manca appena un giorno dall’inizio della 7ª giornata di Serie A. Dunque, eccovi 5 attaccanti da non schierare per questo turno Altro giro, altra ...

La Serie A non ha un attimo di sosta. La massima Serie 2023/2024 è pronta a ritornare tra poco più di 24 ore con la settimana giornata. Dopo il ...

Dopo aver messo in archivio la sesta giornata della Serie A 2023-2024, è già tempo di pensare al prossimo impegno. A livello di Fantacalcio siamo ...

Si torna subito in campo per la settima giornata di campionato di Serie A. Weekend pieno, che inizierà già domani alle 15.00 con Lecce Napoli per ...