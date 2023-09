Calcio | Pioli | ' Leao a Cagliari ha solo sbagliato un passaggio'

(Di venerdì 29 settembre 2023) "? Se sbaglia un, non significa aver preso sotto gamba l'avversario. Certo, da un giocatore come lui mi aspetto sbagli sempre meno i passaggi": lo dice il tecnico del Milan Stefano...

Il Milan non ha tempo per riposarsi e dopo il successo col Cagliari che è valso il ritorno in vetta, Stefano Pioli ha chiamato a rapporto la squadra ...

"Abbiamo sempre gestito con equilibrio momenti positivi e negativi, il derby non era la fine del nostro percorso, era l'occasione per un nuovo ...

"A fine maggio sapremo chi sarà stato il migliore. Ci sono quattro squadre che lotteranno per lo scudetto , con la Juve ntus favorita per vincere. Non ...

ha optato per un ampio turnover, ben riuscito. "Mi auguro che la forza del Milan sia la rosa lunga, siamo all'inizio della nostra scalata ci saranno ancora difficoltà da affrontare ma sono ...Non giocare in coppa dà punti in più alla fine del campionato": è la convinzione di Stefanoalla vigilia della sfida contro la Lazio. Il suo Milan ha agguantato l'Inter in vetta alla classifica ...

Pioli raggiunge le 200 vittorie in Serie A, solo altri 13 ce l'hanno fatta Sky Sport

Milan, Pioli: «Abbiamo commesso un’ingenuità ma siamo stati bravi a reagire a livello caratteriale» Calcio News 24

Non giocare in coppa dà punti in più alla fine del campionato": è la convinzione di Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Lazio. Il suo Milan ha agguantato l'Inter in vetta alla classifica ...Stefano Pioli commenta così l'impegno di sabato che attende il Milan contro la Lazio a San Siro. L'allenatore rossonero ha parlato in conferenza stampa del momento della sua squadra, reduce dalla ...