(Di venerdì 29 settembre 2023) "Affrontiamo una squadra che si è ulteriormente rinforzata, Inzaghi sta facendo un grande lavoro" SALERNO - La tappaè quasi un banco di prova per il futuro dialla guida della ...

"Tutte le gare sono importanti e noi vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi" SALERNO - Prima gara ufficiale per la Salernitana di Paulo Sousa , ...

"Tutte le gare sono importanti e noi vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi" SALERNO - Prima gara ufficiale per la Salernitana di Paulo Sousa , ...

"Domani affrontiamo una delle squadre migliori in Italia che lo scorso anno ha raggiunto anche la finale di Champions e quest'anno ha ulteriormente migliorato la rosa - rifletteSousa - . ...... le probabili formazioni AssociazioneMilan (4 - 3 - 3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, ... Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Martegani, Maggiore, Bradaric; Jovane, Kastanos, Dia Allenatore:...

Calcio: Paulo Sousa'Contro l'Inter vogliamo rendere fieri i salernitani' Tiscali

US Salernitana-Football Club Internazionale, le probabili formazioni Vesuvio Live

'Affrontiamo una squadra che si è ulteriormente rinforzata, Inzaghi sta facendo un grande lavoro' SALERNO (ITALPRESS) - La tappa Inter è quasi ...Sono giorni, anzi settimane, non semplici per la Salernitana e per il suo allenatore Paulo Sousa che domani sera, forse, si giocheranno un pizzico del proprio futuro nel corso della super sfida contro ...