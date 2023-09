"La distanza che abbiamo nei confronti di Inghilterra o Germania ta lì - aggiunge De- . Nel ... Riammodernare gli stadi è un'esigenza primaria del nostro mondo sportivo, non solo del. E' ...Deha poi rimarcato: ' La questione stadi non si può più procrastinare . Servono impianti per crescere come struttura, e ilinglese lo insegna. Tutte le squadre italiane sognano di ...

Calcio: De Siervo,'sì a commissario stadi, in tempi stretti' Agenzia ANSA

De Siervo: "Stadi Serve un Commissario che ci faccia superare i ... Eurosport IT

raccoglie sempre piu' consensi nel calcio. "Grazie al ministro Abodi e alla sua intuizione speriamo possa trovarsi una convergenza e possa arrivare in tempi stretti un commissario agli stadi", ha ...'Lo stadio è l'elemento che determina le vere ambizioni commerciali di un campionato' MILANO (ITALPRESS) - 'Il problema è la burocrazia, Abodi ...